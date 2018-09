AEK staat voor rentree in Champions League

AEK was in het seizoen 2006-2007 voor het laatst van de partij in de groepsfase van de Champions League. Dit jaar werd de ploeg uit de Griekse hoofdstad voor het eerst in 24 jaar weer eens landskampioen. Met MOL Vidi FC, voorheen bekend als Videoton FC, treft AEK de kampioen van Hongarije in de play-offs. Het doelpunt van de Hongaren kwam op naam van Danko Lazovic, de 35-jarige Serviër die eerder voor Feyenoord, Vitesse en PSV speelde.

Young Boys moest voor eigen publiek tegen Dinamo Zagreb genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1. Rechtsback Kevin Mbabu bracht de Zwitserse kampioen al in de tweede minuut op voorsprong na een flitsende aanval. De Kroaten kwamen kort voor rust langszij via Mislav Orsic.