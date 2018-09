NAC moet keeper Muric weer afstaan aan City

City heeft Muric weer nodig, omdat reservekeeper Claudio Bravo door een gescheurde achillespees maandenlang aan de kant staat.

City had de talentvolle doelman eigenlijk voor een jaar in Breda gestald om ervaring op te doen. Muric debuteerde zaterdag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen De Graafschap (3-0). ,,Door de blessure van de tweede doelman is Manchester City in een situatie gekomen die we vooraf niet hadden voorzien'', zegt technisch directeur Hans Smulders van NAC. ,,Het hebben van een samenwerking betekent ook dat je elkaar probeert te helpen in dit soort situaties van overmacht.''

NAC krijgt van City hulp bij de zoektocht naar een nieuwe keeper. Trainer Mitchell van der Gaag heeft met de Australiër Mark Birighitti en de jonge Pool Karol Niemczycki nog twee doelmannen over in zijn selectie.