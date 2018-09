Verhoeven tegen Inocente in Johan Cruijff ArenA

Inocente staat momenteel derde op de ranglijst van zwaargewichten, de klasse waarin Verhoeven al zestien wedstrijden op rij ongeslagen is. De 32-jarige Braziliaan won zes van zijn zeven wedstrijden bij Glory, verloor alleen van Jamal Ben Saddik in maart 2017.

Inocente daagde Verhoeven al verschillende keren uit via sociale media, begin juni riep hij Glory nog op 'te stoppen met het beschermen' van de huidig kampioen. Hij beloofde Verhoeven knock-out te slaan, als hij de kans zou krijgen. Die kans komt er dus op 29 september in de Johan Cruijff ArenA.

Verhoeven gaat voor zijn achtste titelverdediging op rij, een record. Ook Nederlanders als Murthel Groenhart, Roel Mannaart en Michael Duut verschijnen eind volgende maand in de ring.

Badr Hari

Deel twee van de titanenstrijd tussen Verhoeven en Badr Hari laat dus nog even op zich wachten. De Nederlandse Marokkaan liet vorige maand al via een bericht op Instagram weten dat hij in september niet vecht. Via datzelfde kanaal strooit hij wel met foto's en filmpjes van intensieve trainingen, zijn volgende gevecht lijkt dus wel aanstaande.