Ten Hag: ’Super wisselwerking met de fans’

Ajax won het eerste duel in de play-offs voor de Champions League met 3-1 en kan zich volgende week tijdens de return in Oekraïne zelfs een kleine nederlaag permitteren om het hoofdtoernooi te halen.

„We hebben een prima wedstrijd op de mat gelegd en met 3-1 gewonnen. Dat is een prima uitgangspositie”, meende Ten Hag.

Bekijk ook: Champions League gloort voor Ajax

Ajax kwam al in de tweede minuut op voorsprong via Donny van de Beek, die terugkeerde in de basis omdat David Neres geblesseerd is. „Met Ziyech en Tadic aan de buitenkant en Donny daar tussen hadden we drie ’tienen’ op het veld staan. Bij die eerste goal werd Tadic aangespeeld door Ziyech, waarna Donny er precies op het goede moment ’onder’ kwam. De timing was goed”, zag Ten Hag.