Column: De Macht van Water

Pieter van den Hoogenband Ⓒ Telegraaf

Toen Maarten van der Weijden in 2008 nog ’gewoon’ 10 kilometer in het open water van Peking zwom, vond ik dat al monsterlijk veel. Ik was altijd gek op de 100 meter, hij op de 100 x 100 meter. Dat hij tien jaar later de ultieme uitdaging aanging om de Elfstedentocht te zwemmen – dus 2.000 (!) x 100 meter – ging dat mijn voorstellingsvermogen te boven. Dat Maarten na 1630 x 100 meter de strijd moest staken, doet helemaal niets af aan zijn bovenmenselijke prestatie die inmiddels al ruim 3,5 miljoen euro voor kankeronderzoek heeft opgeleverd. En daar deed hij het natuurlijk ook vooral voor. Hulde!