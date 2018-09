Frenkie de Jong: ’Sneijder stuk groter dan ik’

,,Uiteindelijk is die wedstrijd voor Sneijder en niet voor mij, maar het zou wel heel mooi zijn als ik dan debuteer”, zegt de 21-jarige Ajacied, die het te vroeg vindt om te spreken over een eventuele wisseling van de wacht. ,,Ik denk dat Sneijder nog wel een stuk groter is dan ik op dit moment. Qua lengte niet? Nee, dat niet, haha.”

De uitverkiezing voor Oranje kwam niet helemaal als een verrassing voor De Jong. ,,Ik hoorde hier en daar wel dat ik er vorig seizoen al bij had kunnen zitten, als ik niet geblesseerd was geweest.”