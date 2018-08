Frenkie de Jong waarschuwt Ajax voor return in Kiev

Bekijk ook: Champions League gloort voor Ajax

De Amsterdammers wonnen het heenduel in de play-offs van de Champions League met 3-1 van de Oekraïners. „3-1 is een goede uitslag. Het had nog beter gekund. De eerste helft was goed, jammer van die tegengoal uit die corner. In de tweede helft hadden we iets meer moeten voetballen. Als we dat uit doen, wordt het toch gevaarlijk”, waarschuwde de 21-jarige middenvelder.

„Als we uit zo spelen als dat we de eerste helft hebben gespeeld, moet het goed komen. We hebben een goede uitgangpositie. We moeten het daar afmaken.”, voorspelde De Jong in gesprek met FOX Sports.

Voor Ajax staat komende zaterdag de volgende wedstrijd op het programma. De ploeg van trainer Erik ten Hag treft dan FC Emmen in de Eredivisie. Moet er dan gerouleerd worden? „Liever niet natuurlijk, maar het is aan de trainer. Ik voel me gewoon fit. Ik heb wat kleine tikjes gehad, maar ik kan gewoon spelen zaterdag.”