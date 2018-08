Topruiter Bruggink rijdt met slok op tegen boom

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de 37-jarige Bruggink onder invloed was van alcohol. Bruggink had meer dan twee keer toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Bruggink werd aangehouden en op het politiebureau werd er een blaastest afgenomen. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Gert-Jan Bruggink in actie. Ⓒ Jacob Melissen

Volgens zijn vrouw, de Duitse amazone Pia-Luise Aufrecht-Bruggink, was het ongeluk te wijten aan vermoeidheid. „Hij is zo druk geweest de afgelopen tijd. Veel reizen, veel concoursen en veel verwachtingen. Gelukkig heeft hij alleen een gebroken arm, ik was bang dat er iets ergers aan de hand was.”

Volgens Aufrecht-Bruggink gaat het naar omstandigheden goed met de springruiter. „Ik ben blij dat er niemand anders bij het ongeval betrokken is. Hij is gelukkig tegen een boom geknald. Hij is vooral chagrijnig.” Bruggink is naar verwachting zes weken uitgeschakeld.