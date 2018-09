Zwarthoed optie voor NAC Breda

City heeft Muric weer nodig, omdat reservekeeper Claudio Bravo door een gescheurde achillespees maandenlang aan de kant staat.

Zwarthoed is al langer in beeld bij de Brabantse club, maar een eventuele overgang kan in een stroomversnelling terechtkomen nu NAC in nood zit.

Trainer Mitchell van der Gaag kent Zwarthoed van hun gezamenlijke periode bij Excelsior. NAC heeft met de matige Mark Birighitti en de jonge Pool Karol Niemczycki nog twee keepers over.