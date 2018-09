Van Vleuten luistert naar wijze woorden Zoetemelk

Woorden die wellicht over ruim een maand van nog grotere waarde zijn. De 35-jarige ster van Mitchelton-Scott was in de slotfase van ’haar thuiswedstrijd’ weg met Małgorzata Jasinska, om de Poolse in een sprint-a-deux te kloppen. ,,Joop vertelde me van tevoren dat hij hier in 1985 de eerste winnaar van de mannenkoers was en dat hij een paar dagen later wereldkampioen op de weg werd. Dat schoot wel even door mijn hoofd in die sprint ja”, aldus Van Vleuten, die eind september in Innsbruck haar zinnen heeft gezet op de regenboogtrui.

,,Het WK is nu wat later na Veenendaal-Veenendaal dan in 1985 het geval was, maar ook ik won toen op een lastig parcours, zoals in Innsbruck”, vertelde Zoetemelk, die de geschiedenis zich ziet herhalen. ,,Ik denk dat ze gaat meespelen voor de titel in Oostenrijk”, aldus de Tour-winnaar van 1980. ,,Ik ben normaal niet van het bijgeloof, maar als Joop het zegt, moeten we het geloven hè”, aldus de winnares van de Giro Rosa, die haar zevende overwinning van het seizoen boekte.

Groenewegen kwam in Veenendaal al tot zijn twaalfde zege van het seizoen. En hoewel Lotto-Jumbo de enige WorldTour-ploeg was, was de Amsterdammer blij. ,,Mijn laatste sprintzege dateert al weer van de Tour de France en in de BinckBank Tour was het vaak een rare koers, waardoor ik bijna niet aan spurten toe kwam”, aldus de man, die ook al in 2015 en 2016 de beste was in Veenendaal. ,,Dat maakt het nog meer bijzonder en in eigen land winnen is altijd mooi.”