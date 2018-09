Mollema en Kruijswijk gretig naar Vuelta

Steven Kruijswijk en Bauke Mollema Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - De één, Steven Kruijswijk, wil zich na zijn vijfde plaats in de Ronde van Frankrijk ook tijdens de Ronde van Spanje in het klassementsgeweld gooien. De ander, Bauke Mollema, hoopt de zure smaak die hij aan zijn teleurstellende Tour overhield in Spanje als rittenkaper weg te spoelen. Eén ding heeft het 31-jarige duo gemeen; de aanval is dé gemeenschappelijke gedachte om hun doel te realiseren.