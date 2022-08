Bartosz Bialek nieuwe spits van Vitesse

Het is de bedoeling dat Bialek zich morgen meldt in Arnhem voor de medische keuring en laatste details van de huurovereenkomst. Bialek is een 1,91 meter lange spits, die in tien interlands voor Jong Polen viermaal heeft gescoord. Twee jaar geleden is hij door Wolfsburg voor 5 miljoen euro overgenomen van Zaglebie Lubin.

Bialek heeft in 36 wedstrijden voor VfL Wolfsburg, vrijwel altijd als invaller, tweemaal het doel gevonden. Het uitzicht op speeltijd van de lange spits, die nog tot medio 2024 vastligt, is gering bij de Volkswagenclub en daarom is het voor Wolfsburg een goede oplossing om mee te werken aan een verhuur.

Op zoek naar scorend vermogen

De spits is weer helemaal fit na een jaar uit de roulatie te zijn geweest door een kruisbandblessure. Na zijn herstel is hij in de tweede helft van het vorige seizoen twaalfmaal ingevallen voor Wolfsburg.

Vitesse is dringend op zoek naar scorend vermogen na het vertrek van topscorer Loïs Openda. De huidige spitsen Nikolai Baden Frederiksen, Thomas Buitink en Mohamed Sankoh hebben met z’n allen samen in vier duels twee goal gemaakt, beide van de voet van Frederiksen. Vitesse-trainer Thomas Letsch gaf na het 2-2 gelijkspel tegen RKC Waalwijk aan dat Vitesse zich in de slotdagen van de window nog op drie posities wil versterken.

Aanwinst nummer acht en negen

Het ging om een spits, een creatieve middenvelder en een centrale verdediger. Met Bialek en Gabriel Vidovic, die gehuurd wordt van Bayern München, zijn de eerste twee vacatures ingevuld.

Bialek en Vidovic zijn aanwinst nummer acht en negen voor Vitesse, dat deze zomer twaalf spelers zag vertrekken. Eerder namen de Arnhemmers verdediger Melle Meulensteen voor 1 miljoen euro over van RKC Waalwijk en werd rechtsback Carlens Arcus transfervrij vastgelegd. De Haïtiaan kwam over van Auxerre.

Gecompliceerde situatie overname

Vanwege de gecompliceerde situatie met de overname heeft technisch directeur Benjamin Schmedes zich echter vooral op huurlingen gericht. Behalve Bialek en Vidovic zijn eerder ook al Kacper Kozlowski, Kjell Scherpen (beiden Brighton), Mohamed Sankoh (VfB Stuttgart), Ryan Flamingo (Sassuolo) en Ferro (Benfica) gehuurd. Die laatste valt erg tegen, zodat Vitesse naarstig op zoek is naar een extra centrale verdediger, omdat de defensie de achilleshiel is gebleken met maar liefst veertien tegengoals in de eerste vier wedstrijden.

Trainer Thomas Letsch gaat werken met een zeer jeugdig gezelschap. Sankoh, Kozlowski en Vidovic zijn achttien en Flamingo negentien, terwijl Bialek en de zelf opgeleide Million Manhoef, Daan Huisman en Enzo Cornelisse twintig zijn.