Krajicek legt nummer 7 van de wereld vast

Marin Cilic heeft toegezegd in februari 2018 mee te zullen doen in Rotterdam. Eerder werden Nick Kyrgios, Kei Nishikori en Hyeon Chung al aangekondigd. Het toernooi wordt gehouden van 9 tot en met 17 februari 2019.

Cilic haalde in 2014 de finale in Ahoy. Die verloor de 29-jarige Kroaat van Tomas Berdych. In datzelfde jaar zegevierde hij wel bij de US Open.

Vervolgens bereikte Cilic nog twee keer de eindstrijd van een grandslamtoernooi. Maar de Wimbledon-titel van 2017 en de Australian Open-titel van 2018 moest hij aan Roger Federer laten.

,,Cilic is inmiddels een vertrouwd gezicht in Rotterdam. Hij heeft bij ons al een aantal mooie resultaten geboekt, met zijn finaleplaats in 2014 als hoogtepunt'', aldus Krajicek. Cilic pakte veertien van zijn achttien titels op hardcourt, de ondergrond die ook in Rotterdam ligt.