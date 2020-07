Liverpool knoeit, maar vergroot problemen El Ghazi en Aston Villa

In een matig duel op Anfield werd degradatiekandidaat Aston Villa met 2-0 verslagen. De formatie van coach Jürgen Klopp herstelde zich daarmee van de forse nederlaag (4-0) bij Manchester City, enkele dagen eerder. „Het is mooi dat we ook lelijke wedstrijden kunnen winnen. We zijn wie we zijn omdat we de punten er ook uit slepen als het moeilijk is”, aldus de trainer van de kampioen.

Puntenrecord

Het voornaamste doel van Liverpool nog dit seizoen is een nieuw puntenrecord voor de Premier League te vestigen. Dat staat nu met 100 punten op naam van Manchester City, de onttroonde kampioen. Liverpool moet daarvoor in de resterende vijf duels ten minste twaalf punten halen.

Pas in de 71e minuut kwam Liverpool op voorsprong. Sadio Mané scoorde na voorbereidend werk van Naby Keïta. Curtis Jones maakte het tweede doelpunt, op aangeven van Mohamed Salah. Voor de jeugdige invaller was het zijn eerste treffer in de Premier League.

Kans El Ghazi

Kort na de hervatting kreeg Anwar El Ghazi een aardige mogelijkheid Villa op voorsprong te zetten, maar de oud-Ajacied strandde op doelman Alisson. In de eerste helft had de thuisclub vrijwel geen mogelijkheden. Alleen Salah probeerde een keer op doel te schieten, maar zag zijn schot geblokt.

Virgil van Dijk speelde het hele duel bij Liverpool, Georginio Wijnaldum viel na een uur in. El Ghazi verliet bij Villa halverwege de tweede helft het veld.

Met nog vijf wedstrijden te gaan staan El Ghazi en zijn ploeggenoten nog altijd op een degradatieplaats (achttiende). De achterstand op het ’veilige’ Watford is één punt. „Ze hebben hard gevochten om het ons lastig te maken en dat is ze gelukt. Wij waren niet briljant, maar ik vond het ook weer niet onaardig wat we hebben laten zien. Het is ook niet de bedoeling dat we cadeaus uit gaan delen nu we kampioen zijn. We willen nog zo veel mogelijk winnen”, besloot Klopp.

