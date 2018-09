Overgang Gudelj naar Sporting afgerond

Bekijk ook: Gudelj op weg naar Sporting

De club, waar Bas Dost ook speelt, huurt de middenvelder een seizoen van het Chinese Guangzhou Evergrande.

De 26-jarige Gudelj was op een zijspoor geraakt bij de Chinese topclub. Hij kreeg minder kans op speelminuten na de komst van de Brazilianen Paulinho en Talisca. Chinese clubs mogen maar een beperkt aantal buitenlanders inschrijven voor de competitie.

Gudelj debuteerde negen jaar geleden voor NAC Breda in het betaalde voetbal en speelde later voor AZ en Ajax in de eredivisie.