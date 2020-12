Virgil van Dijk ook in 2020 gekozen in FIFA-wereldelftal

De verdediger van Liverpool en aanvoerder van Oranje is de enige Nederlander in het keurkorps, dat bij het FIFA-gala The Best in Zürich via een livestream werd bekendgemaakt.

Matthijs de Ligt (Juventus) en Frenkie de Jong (FC Barcelona) behoorden ook dit jaar tot de voorselectie, maar haalden het beste elftal deze keer niet. Vorig jaar hadden Van Dijk, De Ligt en De Jong namens Oranje gezamenlijk een plek in het beste elftal van het jaar.

Alle profvoetballers ter wereld konden hun stem uitbrengen op de genomineerden.

Het FIFA-wereldteam van 2020:

Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies, Kevin de Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo.

Miedema in het wereldelftal van het jaar

Vivianne Miedema is bij het gala FIFA The Best gekozen in het beste elftal van het jaar. De topscorer van Oranje en Arsenal is de enige vertegenwoordiger van het Nederland in het wereldteam. Keepster Sari van Veenendaal, Stefanie van der Gragt, Danielle van de Donk en Lieke Martens waren wel genomineerd, maar haalden de eindselectie niet.

De kandidatenlijst van 55 speelsters, was opgesteld door de internationale spelersvakbond FIFPRO en de mondiale voetbalbond FIFA. Alle profvoetballers ter wereld konden hun stem uitbrengen.

Van Veenendaal kreeg vorig jaar een plek in het wereldelftal van 2019. Ze werd toen ook gekozen tot beste keepster ter wereld.

Het FIFA-gala wordt vanwege de coronacrisis online gehouden. Oud-international Ruud Gullit presenteert het prijzenfestival samen met de Engelse sportjournaliste Reshmin Chowdhury vanuit het hoofdkantoor van de FIFA in Zürich.

Het FIFA-wereldelftal van 2020:

Christiane Endler, Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Delphine Cascarino, Barbara Bonansea, Veronica Boquete, Megan Rapinoe, Pernille Harder, Vivianne Miedema, Tobin Heath.