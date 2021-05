Neemt Luis Suarez op ultieme wijze revanche op FC Barcelona?

Luis Suarez na zijn winnende goal tegen Osasuna. Ⓒ ANP/HH

Zaterdagavond, rond de klok van acht uur zullen we weten wie de Spaanse landstitel pakt. Op de allerlaatste speeldag word beslist wie Real Madrid opvolgt als kampioen van La Liga. Barcelona is uitgeteld na een ineenstorting in de laatste rechte lijn, dus zullen stadsgenoten Real en Atlético uitmaken wie zich een jaar lang Spaans landskampioen mag noemen. Atletico heeft zijn lot in eigen handen. Als het minstens even goed doet tegen Valladollid, als Real Madrid tegen Villarreal, dan loopt de geddofverfde underdog met de titel weg.