VIDEO - AZ verslaat agressieve Oekraïners

De doelpunten kwamen van Jeremy Helmer, Wout Weghorst en Ridgeciano Haps. Artem Polyarus deed wat terug namens de Oekraïners.

FC Oleksandria sloot het duel af met tien man. Vasili Gritsuk kreeg rood nadat hij de scheidsrechter een duw had gegeven. Hij was het niet eens met de strafschop die de leidsman aan AZ had toegekend.

FC Twente ging hard onderuit tegen het Duitse SV Meppen. De tukkers verloren met maar liefst 0-3. Sparta Rotterdam deed het tegen SSS Klaaswaal een stuk beter. De ploeg van Alex Pastoor won met 1-7. De jonge aanvaller Ragnar Ache maakte een hattrick.