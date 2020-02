Voormalig Eredivisiespelers Isak en Odegaard slopen Real Madrid in Bernabeu

Het waren de voormalig Eredivisiespelers Martin Odegaard (Vitesse, Heerenveen, red) en Alexander Isak (Willem II, red) die de Madrilenen de das omdeden. De Noor Odegaard opende het bal in de eerste helft na 22 minuten: 0-1. Hij besloot niet te juichen tegen zijn oude ploeg.

Martin Odegaard Ⓒ Hollandse Hoogte

Vlak na rust leek Isak de 0-2 te maken, maar zijn doeltreffende inzet werd afgekeurd wegens buitenspel. Toch was het in de 54e minuut alsnog raak met een fraai schot in de verre hoek. Slechts twee minuten later pegelde de Zweedse spits kiezelhard de 0-3 binnen achter doelman Alphonse Areola. Ook dit leek op buitenspel, maar leidsman Antonio Mateu kreeg in zijn oortje dat de VAR dit niet als zodanig had beoordeeld.

Marcelo deed in de 59e minuut nog iets terug voor Real Madrid, maar Mikel Merino maakte het Madrileense leed nog erger: 1-4. Sociedad-doelman Alex Remiro besloot Real nog een handje te helpen, waardoor Vinicius Junior eenvoudig de 2-4 kon aantekenen. De goal werd echter afgekeurd. Een minuut later werd het alsnog 2-4, door invaller Rodrygo.

’De Koninklijke’ drong nog aan en diep in blessuretijd kopte Nacho Fernandez de bal nog tegen de touwen (3-4), maar het kwaad was al geschied en de stunt van Sociedad een feit. Net als het te niet doen van de ongeslagen reeks van 21 wedstrijden voor de equipe van Zidane.