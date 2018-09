ADO met ’gemaskerde man’ tegen Fortuna

De seizoensouverture tegen FC Emmen liep uit op een deceptie (1-2), terwijl ook een knappe inhaalrace in Almelo tegen Heracles uiteindelijk niet beloond werd. De formatie van Fons Groenendijk kwam terug tot 2-2, maar verloor uiteindelijk met 4-2 en staat na twee speelronden net als PEC Zwolle en FC Groningen nog op nul.

Tekort gedaan

„In aanvallend opzicht was het goed, maar we hebben onszelf tekort gedaan”, kijkt Groenendijk terug op het duel in Almelo. „En de tegengoals gaven we te gemakkelijk weg.” Tegen Fortuna (het tweede thuisduel met een gepromoveerde club) hoopt de coach op de trefzekerheid van Erik Falkenburg. De veelzijdige middenvelder/aanvaller brak vorige week zijn neus en miste daardoor de wedstrijd in Almelo.

„Erik loopt nu met een masker”, zei Groenendijk na de laatste training. „Ik wil nog wel even met Erik en de medische staf om tafel, want dat masker moet wel goed zitten om een wedstrijd in de Eredivisie te spelen.”

