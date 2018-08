Verstappen hoeft niet te vrezen voor gridstraf in Spa

De coureur van Red Bull hoeft voor zondag geen motoronderdelen te vervangen, hoewel motoronderdeel MGU-K na de GP van Hongarije vervangen leek te moeten worden. Verstappen viel in Boedapest uit en de verwachting was dat de Limburger de Grand Prix van België met een nieuwe component zou moeten rijden.

Dat zou Verstappen een gridstraf van tien plaatsen opleveren, maar dat lot valt hem nu niet ten deel. Het team van Red Bull is erin geslaagd de motor dusdanig op te knappen, dat Verstappen er in Spa gewoon mee kan rijden. Waarschijnlijk wordt de motor voor de Grand Prix van volgend weekend, in Italië, wel vervangen.