Mollema krijgt bij Trek versterking van Porte

De 33-jarige Australiër ondertekende een contract voor twee seizoenen bij de Amerikaanse ploeg, waar ook de Nederlanders Bauke Mollema en Koen de Kort voor uitkomen.

Porte komt over van BMC. In 2016 eindigde hij als vijfde in de Tour de France. Zowel dit jaar als vorig jaar verliet hij de belangrijkste wielerwedstrijd voortijdig na een val. Porte is in 2019 kopman van Trek in de Tour de France, meldt de ploeg.

Nieuwe uitdaging

„Ik heb een geweldige tijd gehad bij BMC en ik wil het team bedanken voor de afgelopen drie jaar. Ik ben echt toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ben er van overtuigd dat ik die bij Trek vind”, aldus Porte, die volgende maand bij de wereldkampioenschappen kopman is van de Australische ploeg bij de wegwedstrijd. „De Tour is natuurlijk mijn hoofddoel. Daar gaan we met een sterke ploeg naartoe. Maar ik kijk ook uit naar andere meerdaagse wedstrijden. Ik kan niet wachten om te beginnen.”

Naast de vijfde plaats in de Tour eindigde Porte in de Ronde van Italië in 2010 als zevende in het klassement. Porte fietste eerder voor onder meer Saxo Bank en Team Sky.