Video - Staf Ajax klopt spelers op het water

Klaas Jan Huntelaar, Joël Veltman, Nick Viergever of Ajax, Lasse Schöne en Donny van de Beek vermaken zich in Oostenrijk prima op het water. Ⓒ Hollandse Hoogte

’Wie niet sterk is, moet slim zijn’, bleek maar weer eens in het kolkende riviertje tussen Mayrhofen en Hippach. Tijdens het teamuitje van Ajax in het trainingskamp in Oostenrijk hield de staf zich bij het raften afzijdig van de vele watergevechten. En daardoor kwamen trainer Marcel Keizer en zijn medepassagiers voor de vier andere boten over de denkbeeldige meet.