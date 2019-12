Verstoppertje spelen voorbij voor PSV

Mark van Bommel, hier nog als trainer van PSV, verlaat teleurgesteld De Kuip waar met 3-1 werd verloren van Feyenoord. Ⓒ ANP Sport

EINDHOVEN ,,Een pijnlijke beslissing’’, is één van de termen die algemeen directeur Toon Gerbrands zich op de eigen kanalen van de club liet ontvallen over het ontslag van trainer Mark van Bommel. De top van PSV heeft zich meermaals afgevraagd of in ieder geval de winterstop kon worden gehaald met zijn clubicoon. Maar de wedstrijden bij GVVV woensdag in het bekertoernooi en het thuisduel tegen PEC Zwolle zijn Van Bommel niet meer gegeven. In het rijtje met verantwoordelijken, kiest de leiding de zijde van technisch manager John de Jong.