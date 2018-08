VVV: ’Blotebillenfan ook verdacht van oerwoudgeluiden’

Dat schrijft de Venlose club donderdagmiddag op haar website. Woensdag werd duidelijk dat de fan, die zijn broek liet zakken nadat scheidsrechter Kevin Blom een doelpunt van VVV na tussenkomst van de videoref had afgekeurd, een stadionverbod voor twaalf maanden in voor De Koel heeft gekregen.

Halve verhaal

„Helaas is het ’moonen’ slechts het halve verhaal”, legt de club op de website uit. „Op basis van getuigenverklaringen wordt namelijk een onderzoek ingesteld naar het maken van racistische oerwoudgeluiden door dezelfde supporter, die overigens net weer terug is na een eerder opgelegd stadionverbod. Hierover is rapport opgemaakt dat aan de KNVB is verstuurd. Het huidige voorlopige stadionverbod is dan ook nog geen definitief vonnis. Dat komt pas als het onderzoek is afgerond.”

Uiteindelijk is de KNVB verantwoordelijk voor de definitieve sanctie, waartegen de betreffende supporter na de uitspraak desgewenst in beroep kan gaan.