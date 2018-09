Volleyballers kansloos in laatste duel met Brazilië

De regerend olympisch kampioen zette het team van bondscoach Gido Vermeulen in Belem met 3-0 aan de kant (25-16 25-17 25-10). De twee vorige duels ging Oranje met 3-0 en 3-1 onderuit.

In de laatste oefenwedstrijd startte Vermeulen met Daan van Haarlem als spelverdeler, passer/lopers Maarten van Garderen en Thijs ter Horst, Jasper Diefenbach en Michael Parkinson op midden, diagonaal Nimir Abelaziz en libero Dirk Sparidans. In geen van de drie sets kon Oranje meekomen met de Brazilianen. Nimir Abdelaziz was met negen punten de meest trefzekere speler aan de kant van Nederland.

WK-voorbereiding

De volleyballers maakten de reis naar Brazilië ter voorbereiding op het wereldkampioenschap, dat van 10 tot en met 30 september in Bulgarije en Italië plaatsvindt. Oranje is voor het eerst sinds 2002 weer van de partij. In de groepsfase zijn Brazilië, Frankrijk, Canada, Egypte en China de opponenten.

Het team van Vermeulen speelt tot die tijd nog twee keer vriendschappelijk tegen België en neemt het ook nog op tegen Argentinië. Nederland mist op het WK de geblesseerde spelers Robbert Andringa en Fabian Plak.