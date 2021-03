’Als Mathieu van der Poel en Wout van Aert vijftien biertjes drinken, hebben ze daar amper last van’

De favorieten voor Milaan-Sanremo in beeld: Mathieu van der Poel (links), Julian Alaphilippe (regenboogtrui) en Wout van Aert (rechts). Ⓒ EPA

Voorlopig wordt er op Twitter weinig tamtam gemaakt rond de hashtag #StriveforFive, die Philippe Gilbert drie jaar geleden lanceerde. De in juli al 39-jarige Belg blijft ook low profile over zijn eigen kansen om met een zege in Milaan-Sanremo eindelijk het laatste van de vijf wielermonumenten binnen te halen. „De kans dat ik win? Eén op tien, hé. Als je ziet hoe Van Aert en Van der Poel in topvorm zijn, dan weet je dat het moeilijk wordt”, aldus de veteraan van Lotto-Soudal.