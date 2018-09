Kishna revalideerde met ’monster’ Zlatan

Kishna dacht vaak aan stoppen. „De momenten om alles te laten vallen, heb ik heel vaak gehad. Zeker op het moment dat je die blessure oploopt denk je: daar gaan we weer, hier zit ik niet op te wachten”, vertelt Kishna, toen juist net terug van een zware knieblessure. „Je moet af en toe voorzichtig zijn. Ik denk dat ik daarom ook die blessure weer heb opgelopen. Ik wilde te graag, was te gretig. Het zette teveel spanning op het lichaam.”

Een machine

In Pittsburgh, waar ook AZ-talent Myron Boadu herstelde, werd hij onder handen genomen door de beste specialisten. Hij revalideerde er tussen sterren uit onder meer het American Football met hetzelfde blessureleed. En met Zlatan Ibrahimovic, met wie hij automatisch in contact kwam door Raiola. Hij wist niet wat hij zag van de Zweedse wereldster. „Als ik hem in de ochtend ophaalde om te gaan ontbijten, dan lag hij eerst nog buikspieroefeningen te doen. Hij is zo’n monster, echt een machine. Die leeft er honderd procent voor en laat zien dat het goed komt wanneer je hard werkt. Dat is alleen maar motiverend. Het is goed om dat soort mensen om je heen te hebben. Ook om over je blessure te kunnen praten. Zij kennen dezelfde pijntjes, begrijpen je.”

Zoals nu bij ADO fysiektrainer John Nieuwenburg, die zelf zijn kruisband scheurde en waar hij veel aan heeft. Hij begreep waar Kishna in zijn revalidatie tegen aanliep. „Ik had tijdens mijn revalidatie heel veel moeite om ’s ochtends naar de club te gaan. Maar wat ik weet, is dat je constant aan de bak moet om je niveau weer te halen”, zegt Kishna, die door Zlatan, zijn gezin én het WK besefte dat stoppen nooit een optie zou zijn.

Podium

„Ik zat het WK te kijken en dacht: dit is het podium waarop ik wil spelen”, zegt Kishna, van wie zijn dromen niet gestorven zijn. „Eredivisie keek ik niet meer, omdat ik wist dat ik daar hoorde te spelen. Met die intentie kwam ik bij ADO. Maar toen ik het WK volgde, merkte ik hoe erg ik het voetbal miste. Dan kun je de handdoek niet meer gooien.”

Kishna hoopt volgende week al deels met de groep te kunnen meetrainen en binnen twee maanden aan minuten te mogen denken. In dat geval moet ADO voor de transferdeadline volgende week vrijdag bepalen in hoeverre zij denken dat hij op korte termijn van waarde kan zijn. De technische leiding moet de afweging maken of het de moeite waard kan zijn om hem nu te huren van zijn club Lazio Roma, of pas in de winterstop.

Fors contract

Kishna heeft bovendien een fors contract bij Lazio, leverde vorig jaar financieel al enorm veel in om voor ADO te kunnen spelen en het is de vraag of hij dat, nu hij nog een jaar een riant contract heeft in Italië, opnieuw wil en kán doen. Met zijn blessureverleden in het achterhoofd. „Geld is leuk, maar ik ben ooit begonnen als liefhebber. Ik ga ervan uit dat ik, als ik fit ben, goed kan voetballen. Daar haal ik mijn kracht uit.”

Kishna ziet in de voetbalwereld vele gevallen om zich heen, waar bij een dergelijke blessure het noodlot na een rentree snel opnieuw toeslaat bij dezelfde of andere knie. Hij heeft zich daarover goed laten informeren. „Dat hoor je vaak en ik heb daar wel naar gevraagd. De operatie kan dan niet goed zijn gegaan, wanneer het niet goed gezet is. Daarom heb ik de operatie in Amerika willen doen. Of er is een krachtsverschil ontstaan tussen links en rechts. Dat is waarvoor je moet waken.”

Angst

Hij leeft niet met de angst dat het einde carrière is, wanneer het hem nog een keer overkomt. „Het is pas klaar als je niet meer kunt lopen. Als je goed kunt voetballen, kun je goed voetballen. Ik ben er niet bang voor. En anders zal ik er altijd voor blijven gaan.”