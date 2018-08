Verstappen verrast: ’Weet niet of dat de juiste omgeving is...’

„Volgens mij was iedereen verrast, maar hij is uiteindelijk degene die zich goed moet voelen bij het besluit. Dat is het belangrijkste”, zei de coureur van Red Bull in de aanloop naar de Grand Prix van België (zondag) op Verstappen.nl.

Frustratie

„Iedereen kent momenten van frustratie tijdens zijn carrière”, vervolgde Verstappen. „Bij Red Bull wil iedereen races en kampioenschappen winnen, maar soms zit dat er niet in en moet je geduldig zijn en hard werken. Het hele pakket moet kloppen en dat is waar Red Bull nu aan werkt. Ik ben ervan overtuigd dat ze een auto kunnen maken die elke race kan winnen. Daarom was ik wat verrast dat Daniel vertrekt. Als je in een andere omgeving wilt werken, weet ik niet of dat de juiste omgeving is om heen te gaan”, doelde hij op Renault.

