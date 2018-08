’Gasly is een geweldige kerel, we hebben FIFA gespeeld’

„Pierre is een geweldige kerel en ik ken hem al sinds we samen in de karting zaten. Begin dit jaar bracht hij een weekend door bij me in het appartement in Monaco en hebben we ’s avonds FIFA gespeeld, dus we hebben een goede relatie. Hij is bovendien erg snel, dus dat is goed voor het team.”

Rangorde

Volgens Verstappen zal Gasly de rangorde in het team niet aantasten. „Binnen Red Bull Racing zijn we als coureurs altijd gelijk behandeld, dus dat zie ik niet veranderen. Ik voel me niet een leider. Ik probeer gewoon de best mogelijke job voor het team en mijzelf te doen. Natuurlijk heb ik meer ervaring dan Pierre, dus dat ga ik wel in mijn voordeel proberen te gebruiken.”

