Vuelta: 13 Nederlanders aan de start

LottoNL-Jumbo is met vijf Nederlanders hofleverancier, Sunweb start met drie Nederlanders. De vijf andere Nederlandse wielrenners zijn verdeeld over vijf ploegen.

Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman starten met klassementsambities in Malaga, waar een proloog over 8 kilometer op het programma staat. Kruijswijk krijgt daarbij de hulp van landgenoten Lars Boom, Tom Leezer, Bert-Jan Lindeman en Danny van Poppel. Kelderman heeft in Mike Teunissen en de debuterende Martijn Tusveld twee Nederlandse helpers.

Mollema

Bauke Mollema start voor het eerst sinds 2013 in de Vuelta. De 31-jarige Nederlander heeft het algemeen klassement niet tot doel. Bij Katusha start Maurits Lammertink aan zijn eerste Vuelta. Sebastian Langeveld zit in de selectie van EF Education, Dylan van Baarle is geselecteerd voor het achttal van Team Sky.

Jetse Bol start aan zijn tweede Ronde van Spanje. Hij maakte daarvoor in augustus de overstap van de Colombiaanse ploeg Manzana-Postobon naar Team Burgos-BH.