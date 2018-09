Démare na sprintzeges ook beste in tijdrit

De Franse ploeggenoot van Ramon Sinkeldam bij Groupama-FDJ was al drie keer de beste in de drie etappes die in een massasprint waren geëindigd. In de vierde etappe, een individuele tijdrit, ging hij er ook met de ritzege vandoor.

Démare voltooide de tijdrit over 22,9 kilometer van Champagné-Saint-Hilaire naar Couhé in 29.08 minuten. Daarmee was hij zeven seconden sneller dan zijn landgenoot Sylvain Chavanel. Yoann Paillot werd derde in 29.21.

In de Tour du Poitou-Charentes wordt vrijdag de afsluitende vijfde etappe van Brioux-sur-Boutonne naar Poitiers verreden.