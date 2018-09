US Open: Lekkere loting Bertens en Haase

Afgelopen weekeinde behaalde Bertens de grootste overwinning uit haar carrière. De 26-jarige Nederlandse versloeg Simona Halep, de nummer 1 van de wereld, in de finale van het hardcourttoernooi in Cincinnati.

Op de US Open is Bertens als 13e geplaatst. Ze kwam nog niet verder dan de tweede ronde op de US Open. Mocht Bertens de vierde ronde halen dan treft ze mogelijk de als tweede geplaatste Caroline Wozniacki. De Deense mondiale nummer twee begint in New York tegen Samantha Stosur. De 34-jarige Australische won de US Open in 2011.

Haase

Robin Haase begint op de US Open tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. De 31-jarige Hagenaar speelde nog niet eerder tegen de 23-jarige Amerikaan die op de 79e plaats van de wereldranglijst staat. Haase is de nummer 48.

Haase bereikte twee keer de tweede ronde op de US Open en sneuvelde zes keer in de eerste ronde.