Feyenoord-beul Trencin moet vrezen

De thuiswedstrijd, gespeeld in Zilina, eindigde in 1-1. Oud-Feyenoorder Joey Sleegers opende in de 55e minuut de score voor de ploeg van coach Ricardo Moniz. Voor de Cypriotische club kwam de Spanjaard Acoran tot scoren. De return is volgende week.

AS Trencin schakelde vorige week Feyenoord in de derde voorronde uit. De Rotterdamse ploeg verloor met 4-0 in Slowakije en bleef daarna in De Kuip op 1-1 steken.