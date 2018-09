Ook Kerkhove sneuvelt in New York

De 26-jarige tennisster moest in New York haar meerdere erkennen in de acht jaar jongere Russin Sofia Zjoek. Kerkhove verloor in drie sets: 7-5 3-6 6-2. Ze moest vorig jaar op hardcourt in Poitiers in Frankrijk ook al buigen voor Zjoek, de nummer 142 van de wereldranglijst. Kerkhove, die op de 227e plaats staat, haalde vorig jaar nog wel de eerste ronde in het hoofdtoernooi van het Amerikaanse grandslamtoernooi.

Arantxa Rus speelt later op donderdag in de tweede kwalificatieronde tegen Elena Rijbakina uit Kazachstan.

Kiki Bertens is als enige Nederlandse tennisster rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Ze is als dertiende geplaatst en speelt in de eerste ronde tegen de Tsjechische Kristyna Pliskova.