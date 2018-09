Van Wolfswinkel goud waard

De Zwitserse ploeg zegevierde voor eigen publiek met 3-2. Ricky van Wolfswinkel was met twee treffers (1-0 en 2-2) van grote waarde voor de thuisclub. Eray Cumart bezorgde in de slotfase FC Basel de benauwde winst. Volgende week is de return op Cyprus.

FC Basel schakelde in de vorige ronde Vitesse uit. Van Wolfswinkel kwam in Arnhem tegen zijn vroegere club tot scoren (0-1). Daarna leverde de thuiswedstrijd eveneens een nipte zege op voor de Zwitsers (1-0).

Atalanta

Atalanta, met Hans Hateboer en Marten de Roon in het basisteam, bleef op eigen veld op 0-0 steken tegen FC Kopenhagen. Hateboer werd vlak voor de rust gewisseld.

Rosenborg BK, de club van interim-trainer Rini Coolen, won voor eigen publiek met 3-1 van KF Shkëndija.

KRC Genk versloeg Brøndby in België met 5-2. Mbwana Samatta uit Tanzania scoorde drie keer voor de thuisploeg.