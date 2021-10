Ajax in Champions League zonder supporters naar Besiktas

„Het is daar nationaal beleid dat bij sportevenementen geen uitpubliek welkom is”, aldus een woordvoerder van Ajax.

De Europese voetbalbond UEFA besloot vorige maand om in de Europese bekertoernooien weer uitsupporters toe te staan. Sinds het uitbreken van de coronapandemie gold daar een verbod op. Zo’n 1200 supporters van Ajax zagen hun club enkele weken geleden in Lissabon de Champions League beginnen met een klinkende zege op Sporting Portugal: 1-5.

In Turkije gelden strengere regels. Ajax vreesde al dat er geen fans mee zouden kunnen naar Istanbul en dat is nu definitief. De landskampioen ontvangt op 19 oktober Borussia Dortmund in de Johan Cruijff ArenA en speelt op 3 november uit in Duitsland. Het is nog niet duidelijk hoeveel supporters Ajax dan mag meenemen.