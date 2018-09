’Zware avond Fortuna Sittard in Den Haag’

„Ze hebben wat goed te maken tegenover het eigen publiek. ADO gaat meteen pressen en dan krijgen we tot slot nog het bekende ’Haags kwartiertje’. Dan gaan ze er ook weer vol tegen aan”, verzekert Eijer.

„Mijn spelers weten wat hen te wachten staat tegen ADO. Daar heb ik ze voor gewaarschuwd.” Na het duel in Den Haag speelt Fortuna in de eerstvolgende zes wedstrijden tegen vier concurrenten in de strijd om rechtstreekse handhaving: NAC, Willem II, Emmen en De Graafschap. „Dat klopt, maar we gaan niet rekenen.”

Eijer zal tegen ADO nog geen gebruik maken van aanwinst Amadou Ciss. De 18-jarige Senegalees keerde deze week terug op het trainingsveld. „Amadou heeft pas een paar keer meegetraind. Het is te vroeg om hem in de wedstrijdselectie op te nemen”, aldus Eijer. De Venezolaan José Bandez is inmiddels speelgerechtigd. maar kampt met griep.