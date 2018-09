Ricciardo ter discussie

De komende overstap van Daniel Ricciardo van Red Bull Racing naar Renault is als een bom ingeslagen. Ⓒ FOTO EPA

SPA-FRANCORCHAMPS - Er is geen ontkomen aan. Kunnen profvoetballers nog volstaan om met een headset op de media in de mixed zone te negeren, in de Formule 1 is dat uitgesloten. Het is een wereld die van jongens mannen maakt. Dus wacht het podium voor hij die het hotste item is. Voor wie weigert wachten zware sancties.