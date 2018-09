Ricciardo had al maanden aanbod van Renault

Zelfs op 31 juli - twee dagen na de Grand Prix van Hongarije was er de laatste onderhandelingsronde - ging er bij Red Bull-topman Helmut Marko geen lichtje branden. Die was dan ook verbijsterd toen Ricciardo 48 uur later telefonisch meldde dat hij afhaakte en voor Renault had gekozen.

Uitgerekend op het moment dat de relatie tussen Red Bull en Renault het kookpunt had bereikt. Achteraf was het wel opvallend dat tijdens het geweeklaag van Red Bull over de motoren van Renault zelden het geluid van Ricciardo te horen was. Zelfs toen de bom in Hongarije barstte en teambaas Christian Horner aangaf dat er voor 22 miljoen euro betere producten geleverd dienden te worden, wat Max Verstappen publiekelijk ook beaamde, hield zijn tweede rijder zich koest.

Inmiddels is duidelijk geworden waarom. De Australiër had al enkele maanden een aanbod van het Franse autoconcern op zak. En naarmate de kritiek vanuit Red Bull toenam, des te relevanter het voor Renault werd om met het omarmen van Ricciardo alle negatieve publiciteit te counteren. Want als zo’n sleutelfiguur binnen Red Bull toch voor ’jou’ kiest, dan kan alle heisa best met een korrel zout worden genomen. Een ’tegenzet’ die Renault uiteindelijk tientallen miljoenen waard is geweest.

