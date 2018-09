Volleybalsters verslaan Duitsland in thriller

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison was in een spannende vijfsetter net iets sterker dan de Duitse volleybalsters: 23-25 25-17 25-21 17-25 15-13.

Oranje is in voorbereiding op het wereldkampioenschap dat eind september in Japan begint. Nederland speelt in groep A tegen gastland Japan, Argentinië, Duitsland, Kameroen en Mexico. De volleybalsters kwamen bij het vorige WK in 2014 in Italië niet verder dan de dertiende plek, maar eindigden daarna twee keer als tweede op de EK's van 2015 en 2017.