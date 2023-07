Wedstrijdleiding kon niet lachen om gebruik emoticons engineer Nederlands raceteam bestraft vanwege Whatsapp-verkeer

MP Motorsport is in veel verschillende klasses actief, waaronder de Formule 2. Ⓒ ANP/HH

Het Nederlandse raceteam MP Motorsport is voor een wel heel opmerkelijke reden gestraft door de wedstrijdleiding in het Formula Regional European Championship (FRECA). De renstal kreeg vrijdag tijdens het race-weekeinde op Spa-Francorchamps een voorwaardelijke boete van 2000 euro. De stewards kwamen met een straf, vanwege een bericht in de algemene Whatsapp-groep van de klasse.