Fans van Verstappen halen opgelucht adem

Ook is er op het fraaie Belgische circuit een speciale ’Max Verstappen Tribune’ gecreëerd, die uitsluitend door Nederlandse fans wordt bevolkt.

Die hoeven vooralsnog niet bevreesd te zijn dat Verstappen vanwege een gridstraf voor de start van de race tien posities terug wordt gezet. De sanctie die gekoppeld is aan de vervanging van een derde motoronderdeel, dat eigenlijk volgende week voor de race in Italië was gepland. Verstappen dreigde de straf dit weekeinde al te krijgen, nadat de Nederlander tijdens de Grand Prix van Hongarije met motorproblemen moest uitvallen.

Verstappen: „Dat probleem lijkt nu opgelost. Dus kan de motor volgens planning volgende week in Monza worden vervangen. Ik ga er nu helemaal voor. Dit is mijn favoriete circuit en met al die Nederlanders op de tribune is het nog eens extra speciaal.”