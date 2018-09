Eredivisie: programma 3e speelronde

Ajax en PSV komen zaterdagavond in actie. Beide Nederlandse topclubs deden eerder in de week goede zaken in de play-offs van de Champions League. PSV won op bezoek bij BATE Borisov met 2-3 en speelt woensdag de return. Ajax zegevierde in eigen huis met 3-1 over Dinamo Kiev en speelt dinsdag het tweede, allesbeslissende duel.

In de competitie treft Ajax eerst promovendus FC Emmen. PSV moet op bezoek bij PEC Zwolle. PSV en AZ zijn na twee wedstrijden in de Eredivisie de enige clubs zonder puntenverlies. De Alkmaarders voeren de ranglijst op basis van doelsaldo aan. AZ ontvangt zondag Vitesse.

Bekijk hier het volledige programma, de stand en de vorige uitslagen in de Eredivisie.