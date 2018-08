’Vertrek Ricciardo niets te maken met relatie met Verstappen’

„Geld heeft niet de doorslag gegeven, zoals het ook niets met mijn relatie met Max te maken heeft. Die is gewoon goed. Ik was vooral toe aan een nieuwe omgeving”, stelt Ricciardo zelf. Binnen Red Bull kwam het nieuws als een verrassing, ook voor teamgenoot Verstappen. „Niet alleen ik, iedereen binnen het team was verrast. Ook door de motivatie. Want als een verandering van omgeving zo belangrijk is, dan vraag ik me af of dit wel de beste omgeving is om voor te kiezen.”

Ricciardo ging tijdens het persmoment in België nog iets dieper in op zijn aanstaande overgang. „Sinds Max vorig jaar bijtekende, stond bijna ieder interview in het teken van wat ik ging doen. Daar kwam bij dat het eerste deel van dit seizoen niet alleen succes bracht, ook frustraties. Ik merkte dat na al die jaren bij Red Bull de routine mijn plezier in het racen beïnvloedde. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik aan iets nieuws toe was. Dat heeft niets met ruzies of wat dan ook binnen het team te maken, maar alles met mijn eigen mindset om voor een compleet nieuwe omgeving te kiezen.”

