Arjen Robben trapt af in Bundesliga

Als we de statistieken mogen geloven dan hangt er vanavond geen stunt in de lucht. Hoffenheim wist in de voorgaande 20 ontmoetingen met Bayern München in de Bundesliga slechts twee keer te winnen. Dat gebeurde ook nog eens tweemaal op eigen veld. Op bezoek bij de Duitse recordkampioen verloor Hoffenheim liefst acht keer en werd er twee keer gelijkgespeeld.

Bij Bayern München zijn vanuit Nederlands perspectief alle ogen weer gericht op Arjen Robben. De Nederlander scoorde, sinds hij vanaf 2009 in München onder contract staat, 95 keer in de Bundesliga. Alleen Robert Lewandowski scoorde als buitenlander in dienst van FC Bayern vaker. Zijn teller staat tot op heden op 106 goals.

Bekijk het volledige programma in de Bundesliga.