Ullrich in afkickkliniek: ’Mijn kinderen zijn mijn medicijn’

Ik voel me hier veilig en kan me goed concentreren", stelt Ullrich tegenover Bild. De inmiddels 44-jarige Duitser kwam de laatste weken negatief in het nieuws. Eerst werd hij op Mallorca opgepakt vanwege een burenruzie en twee weken geleden werd Ullrich gearresteerd nadat hij in een hotelkamer een escortdame bij haar keel had gegrepen. In beide gevallen zou hij onder invloed van alcohol en drugs zijn geweest. Na enkele uren werd de ex-topwielrenner weer vrijgelaten. Inmiddels zit hij dus in een afkickkliniek in Frankfurt.

Ullrich wordt in de kliniek naar eigen zeggen elke ochtend en avond getest op het feit of er geen sporen van alcohol of drugs in zijn lichaam zitten. Ullrich vindt veel steun bij zijn drie zonen uit een eerder huwelijk, zo laat hij duidelijk aan Bild weten. ,,Mijn kinderen zijn mijn medicijn.”

Armstrong betuigde onlangs al steun door naar Frankfurt af te reizen. De Amerikaan vocht in het verleden menig verbeten duel met Ullrich uit in de Ronde van Frankrijk. „Ik hou van Ullrich. Hij was een speciale rivaal van me in de Tour de France. Hij bezorgde me angst, hij motiveerde me en bracht het beste van mezelf naar voren. Hij was pure klasse op de fiets. Mijn vriend gaat nu door een zware periode. Ik roep dan ook iedereen op om aan Jan te blijven denken en ook in jullie gebeden bij hem stil te staan. Hij heeft nu alle hulp nodig”, zei Armstrong bij zijn bezoek aan Frankfurt.