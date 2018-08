’Een transfer die Feyenoord met tegenzin doet’

De ontevreden Amrabat had recent al een transferverzoek ingediend bij Feyenoord, waar zijn kans op speeltijd dit seizoen klein leek. Feyenoord besloot gehoor te geven aan het verzoek en samen met de Marokkaans international op zoek te gaan naar een oplossing.

,,Sofyan heeft bij mij maandenlang aangegeven heel veel moeite te hebben met zijn rol bij Feyenoord. Dat is heel spijtig te moeten vernemen, omdat concurrentie nu eenmaal bij een topclub hoort", zegt technisch directeur Martin van Geel op de website van Feyenoord. ,,Met deze transfersom en de mogelijkheden om in de toekomst nog aanvullende bedragen te ontvangen, hebben we in dit geval deze oplossing gevonden. Niettemin blijft dit een transfer die we bij Feyenoord met tegenzin doen."

Feyenoord nam Amrabat, die nog tot medio 2021 onder contract stond, vorig jaar in de zomer over van FC Utrecht. De club zegt niet op zoek te gaan naar een vervanger. Amrabat speelde vorig seizoen 21 wedstrijden in de eredivisie, zes duels in de Champions League en drie in de KNVB-beker.

Bij landskampioen Club Brugge wordt hij ploeggenoot van onder anderen oud-Feyenoorder Ruud Vormer.