Van Overeem krijgt lagere schorsing

Van Overeem mist door de schorsing de thuiswedstrijd van zijn club FC Utrecht tegen VVV-Venlo van aanstaande zondag. AZ en Van Overeem kunnen nog wel tegen de uitgesproken straf in beroep gaan.

Van Overeem werd in het competitieduel met PEC Zwolle na ruim een uur uit het veld gestuurd nadat hij veel te hard inging op het been van tegenstander Clint Leemans. Arbiter Martin van den Kerkhof trok eerst de gele kaart voor deze charge, maar na interventie van de videoscheids (VAR) besloot hij alsnog rood te trekken nadat hij ook zelf de tv-beelden had bekeken van het incident.

De straf van de tuchtcommissie is lager dan het schikkingsvoorstel van drie duels onvoorwaardelijk van de aanklager betaald voetbal. Omdat Van Overeem niet akkoord ging met dit schikkingsvoorstel, kwam de zaak donderdag voor bij de tuchtcommissie.