PEC Zwolle huurt ’bekende speler’ van Leeds United

,,Ik ben heel blij dat ik opnieuw in Zwolle aan de slag kan”, reageert Bouy op de website van PEC Zwolle. „Door mijn verleden hier ken ik de club, de supporters en ook nog de nodige teamgenoten. De manier van voetballen past bij mij en ik kijk ernaar uit om het komende seizoen hier weer op het veld te staan.”

Ook technisch directeur Gerard Nijkamp is blij met de komst van Bouy: ,,Het is geen geheim dat we al een tijd bezig zijn met het versterken van onze defensie. Dat we bij Ouasim zijn uitgekomen is geen toeval. In de periodes dat hij bij ons heeft gespeeld, zijn wij altijd zeer te spreken geweest over zijn verdedigende en opbouwende kwaliteiten. Het stemt mij dan ook tot tevredenheid dat Ouasim opnieuw voor PEC Zwolle heeft gekozen.”